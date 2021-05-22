В ВОЗ допустили трехкратное превышение реальной смертности от коронавируса по сравнению с официальными данными

Об этом написала в Твиттере помощник гендиректора по вопросам данных и аналитики Самира Асма. Организация опубликовала отчет, в котором нижней границей избыточной смертности за прошлый год указано число в 3 миллиона смертей – на миллион с лишним больше, чем в статистике стран, поданной ВОЗ. При этом Асма считает, что на самом деле цифры могут быть в 2-3 раза больше. В частности указывается на то, что в Африке регистрируются только 10% смертей от коронавируса. Проблемы с подсчетом наблюдают также в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Океании.
2021-05-22T02:06:26+03:00
2021-05-22T02:06:26+03:00
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02:06, 22 мая 2021
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