В ВОЗ допустили трехкратное превышение реальной смертности от коронавируса по сравнению с официальными данными

Об этом написала в Твиттере помощник гендиректора по вопросам данных и аналитики Самира Асма. Организация опубликовала отчет, в котором нижней границей избыточной смертности за прошлый год указано число в 3 миллиона смертей – на миллион с лишним больше, чем в статистике стран, поданной ВОЗ. При этом Асма считает, что на самом деле цифры могут быть в 2-3 раза больше. В частности указывается на то, что в Африке регистрируются только 10% смертей от коронавируса. Проблемы с подсчетом наблюдают также в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Океании.