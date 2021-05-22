Международная федерация футбола рассмотрит возможность проведения чемпионатов мира каждые два года

Предложение выдвинула Саудовская Аравия. За то, чтобы его изучить высказались полторы сотни национальных федераций, еще более 20 выступили против, передает агентство Рейтер. Сейчас перерыв между первенствами планеты составляет четыре года.

Ранее Международный профсоюз футболистов опубликовал исследование, согласно которому нагрузка на игроков в период пандемии заметно выросла. В организации подчеркнули, что это угрожает здоровью спортсменов.