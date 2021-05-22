В Вашингтоне пообещали пристально следить за соблюдением перемирия между Израилем и Палестиной

В Белом доме подчеркнули, что получили заверения от обеих сторон в приверженности договоренностям. При этом США не собирается менять планы относительно военной помощи еврейскому государству.

Режим прекращения огня вступил в силу вчера после 11 дней, в течение которых израильская армия и палестинское движение ХАМАС обменивались ударами. За время обострения конфликта в Израиле погибли 12 человек, в секторе Газа – 243.