На учениях под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии

В ведомстве сообщили, что проводят проверку по статье «Халатность» и пообещали оказать родственникам необходимую помощь. Официально подробности инцидента не приводятся. Между тем агентство «Арктический обозреватель» со ссылкой на источник сообщает, что бойцы погибли в ходе высадки с вертолета на корабль – они сорвались с веревки с высоты 15 метров и упали на палубу. Как утверждается, погибшие были ветеранами боевых действий на Северном Кавказе.