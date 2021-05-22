Организатор сорванной в Махачкале дискуссии издания «Такие дела» сообщила о давлении

По словам Лидии Михальченко, на следующий день после того, как проведению мероприятия помешали, представитель площадки — гостиницы «Приморская», запросила список всех участников. Эти данные, по ее словам, требует предоставить правительство Дагестана. Кроме того, в гостинице у Михальченко попросили задним числом написать официальное обращение с просьбой провести мероприятие.

Неизвестные накануне сорвали открытую дискуссию о журналистике на Кавказе. Они ворвались в лобби гостиницы и устроили драку. Прибывшие на место полицейские задержали организаторов и спикеров мероприятия.