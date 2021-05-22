США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с «Северным потоком-2»

Под ограничения попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», госучреждение «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Также в списке, опубликованном на сайте американского министерства финансов оказались 13 судов в том числе и трубоукладчик «Академик Черский».

По данным издания Poitico, в США рассчитывают, что ограничения позволят затянуть строительство до осени, когда в Германии пройдут парламентские выборы. Если их выиграют «Зеленые», судьба «Северного потока-2» может оказаться под угрозой.

Ранее Вашингтон отказался вводить санкции против оператора проекта из-за нежелания портить отношения с Берлином.