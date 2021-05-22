В нидерландском Роттердаме состоится финал популярного музыкального конкурса «Евровидение»

В нем выступит и представительница России – певица Manizha.

В финале 65-го, юбилейного по счету конкурса традиционно выступят 26 участников. 20 из них прошли отбор в полуфиналах, прошедших несколько днями ранее, еще 6 стран попали туда автоматически, в том числе и страна-хозяйка Нидерланды. Российская певица Manizha выступит на «Евровидении» под 5-м номером с песней Russian Woman (или «Русская женщина»). По данным агентства ТАСС, видеоролик в YouTube с ее композицией, исполненной на 1-м полуфинале конкурса, является одним из лидеров по просмотрам. Правда, некоторые букмекеры исключили Манижу даже из первой десятки фаворитов.

Ожидалось, что в финале вне конкурса выступит и местный певец Дункан Лоуренс, победитель «Евровидения» в 2019 году. Однако недавно он сдал положительный тест на коронавирус – теперь предполагается, что он споет либо в записи, либо по видеосвязи. Ранее во втором полуфинале не смогла выступить живьем и группа из Исландии — из-за выявленного коронавируса у одного из музыкантов.

Финал конкурса «Евровидение» в этом году транслирует Первый канал, начало трансляции в 22:00.