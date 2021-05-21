МВД: Лидер и участник группировки, которая занималась ввозом кокаина и гашиша из ЕС в Россию, предстанут перед судом

Наркотики возили на фурах дальнобойщики – сначала груз поступал в Петербург, откуда его распространяли по стране. Поймать подозреваемых удалось при содействии литовских правоохранителей. У задержанных изъяли несколько сот килограмм запрещенных веществ – им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.