МВД: Лидер и участник группировки, которая занималась ввозом кокаина и гашиша из ЕС в Россию, предстанут перед судом

Наркотики возили на фурах дальнобойщики – сначала груз поступал в Петербург, откуда его распространяли по стране. Поймать подозреваемых удалось при содействии литовских правоохранителей. У задержанных изъяли несколько сот килограмм запрещенных веществ – им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
2021-05-21T23:13:46+03:00
2021-05-21T23:13:46+03:00
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23:13, 21 мая 2021
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