В Петербурге ввели дополнительные ограничения на продажу алкоголя на время проведения чемпионата Европы по футболу

С 11 июня по 11 июля запретят продавать спиртное в стеклянной упаковке на территориях, прилегающих к дворцовой площади, спортивному комплексу «Юбилейный» и Конюшенной площади.

Петербург примет семь матчей в рамках футбольного первенства, в том числе Россия-Бельгия и Россия-Финляндия, а также четвертьфинал 2-го июля.

Также сегодня стало известно, что до 12-го июля в городе продлены все текущие антикоронавирусные ограничения.