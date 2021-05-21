С 11 июня по 11 июля запретят продавать спиртное в стеклянной упаковке на территориях, прилегающих к дворцовой площади, спортивному комплексу «Юбилейный» и Конюшенной площади.
Петербург примет семь матчей в рамках футбольного первенства, в том числе Россия-Бельгия и Россия-Финляндия, а также четвертьфинал 2-го июля.
Также сегодня стало известно, что до 12-го июля в городе продлены все текущие антикоронавирусные ограничения.
В Петербурге ввели дополнительные ограничения на продажу алкоголя на время проведения чемпионата Европы по футболу
С 11 июня по 11 июля запретят продавать спиртное в стеклянной упаковке на территориях, прилегающих к дворцовой площади, спортивному комплексу «Юбилейный» и Конюшенной площади.