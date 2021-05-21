Белоруссия проиграла Словакии, а Канада – Латвии в первый день чемпионата мира по хоккею-2021

Первая игра завершилась со счетом 5:2, вторая – 2:0.

Чемпионат продлится до 6-го июня, он должен был пройти в Минске, но был перенесен организаторами в Ригу из-за политической ситуации в Белоруссии. Сборная России в рамках первенства сегодня тоже провела свой первый матч – с командой Чехии, и выиграла, но вместо национального гимна награждение проходило под музыку Чайковского из-за антидопинговых санкций.