Макдоналдс уже устраняет выявленные Роспотребнадзором нарушения противоэпидемических норм в 33 ресторанах в Москве

Сеть быстрого питания Макдоналдс уже устраняет выявленные Роспотребнадзором нарушения противоэпидемических норм в своих 33 ресторанах в Москве, объявила пресс-служба.

О проверке Роспотребнадзором Макдоналдса стало известно ранее сегодня – за 17-19 мая нарушения нашли в 33 ресторанах из 83-х, два заведения опечатали, материалы проверки направили в суд. Регулятор объявил, что намерен продолжать такие проверки, в том числе по вечерам и в выходные дни.