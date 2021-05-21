МВД сослалось на закон о персональных данных, объясняя отказ раскрывать статистику о задержанных на митингах

Это следует из ответа ведомства на запрос правозащитного проекта «ОВД-Инфо» и объединение адвокатов «Команда 29». Те жаловались, что после массовых задержаний на январских акциях в поддержку политика Алексея Навального, силовики ничего не указывали об их местоположении ни по телефону, ни на сайтах, не пускали к ним адвокатов.
2021-05-21T22:31:11+03:00
2021-05-21T22:31:11+03:00
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22:31, 21 мая 2021
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