Активист Антон Пантин из Югорска госпитализирован после нападения неизвестного

Об этом он сам рассказал изданию Znak.com. По словам Пантина, сегодня утром рядом с его домом к нему подбежал сзади человек в маске и не меньше 10 раз сильно ударил по голове. У активиста вся голова в гематомах, на губу наложили 5 швов. Сам он связывает это нападение со своей политической деятельностью – ранее на него уже набрасывался местные депутат-единоросс Владимир Бендус, но тогда Пантин отделался потерей мобильника. В целом он подозревает в нападении «не меньше 10 интересантов».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.