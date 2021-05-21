День столетия физика и правозащитника Андрея Сахарова завершился памятным вечером в центре его имени

Вспомнить ученого пришли известные музыканты, поэты и политики.

Концерт, который организаторы, по их словам, задумали как «домашний вечер», начался с небольшого видеоролика, посвящённого основным вехам жизни Сахарова — начиная от создания водородной бомбы и заканчивая его правозащитной деятельностью и борьбой за мир. На экране появлялись фотографии ученого: времён его молодости, ссылки в город Горький (современный Нижний Новгород) и участия в политической жизни СССР. Многие из выступавших говорили о наследии Сахарова — в частности, его дочь Татьяна Янкелевич, выступившая по видеосвязи.

Некоторые выражали мнение, что общество не учло уроки, которые были даны правозащитником. Один из соавторов российской Конституции, политик Виктор Шейнис, к примеру, считает, что возможности для изменений в стране, которые появились в эпоху Перестройки и о необходимости которых говорил Сахаров, были упущены. Говорили выступавшие и о нынешней политической ситуации в стране. Со своими эссе и стихотворениями, песнями, а также воспоминаниями о Сахарове выступили, в частности, поэты Лев Рубинштейн и Вероника Долина, сын известного правозащитника Сергея Ковалёва Иван Ковалев, а также музыканты Андрей Макаревич и Алексей Кортнев.

Концерт в Сахаровском центре состоялся без каких-либо инцидентов. Сам центр российские власти считают иностранным агентом.