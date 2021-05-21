Россия победила на своем первом матче в рамках чемпионата мира по хоккею этого года

Со счетом 4:3 наша сборная выиграла у команды Чехии.

Нападающий сборной России по хоккею Александр Барабанов сообщил, что в дальнейшем игроки продолжат повышать уровень игры.

В следующем матче в рамках группового этапа российской сборной предстоит сыграть с командой Великобритании. Встреча начнется завтра в 16:15 по Москве. Чемпионат мира по хоккею открылся сегодня в Риге и завершится 6 июня – российские хоккеисты на нем выступают без национальной символики из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.