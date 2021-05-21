Законопроект, который запрещает баллотироваться причастным к деятельности экстремистских организаций, ужесточат

Ранее дума приняла его в первом чтении – тогда речь в нем шла о запрете избираться только в парламент. Теперь ко второму чтению в него внесены поправки, которые распространяют запрет на любые выборные должности.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией* Вячеслав Гимади уверен, что законопроект и предложенные поправки к нему не могут быть приняты в соответствии с Конституцией.

«Я считаю, что данный законопроект и закон, если его примут, противоречит конституции РФ, а именно статье 97, которая устанавливает требования к пассивному избирательному праву для кандидатов в депутаты Госдумы». – сказал он.

Кроме того, добавил В.Гимади, есть статья 54 Конституции РФ, которая устанавливает, что законы, устанавливающие негативные последствия — в данном случае имеется в виду ответственность — такие законы не могут иметь обратной силы. «Соответственно требования они закреплены в Конституции, и принятие законов, которые ей противоречат, согласно конституции, также не допускается. Очевидно, что это абсолютно неконституционный законопроект», — сказал он.

Некоторые СМИ уже окрестили документ «законом против ФБК», поскольку многие усматривают в нем намерение всеми силами пресечь попытки оппозиционеров попасть на выборы в Госдуму.

* — Российские власти считают ФБК иностранным агентом.

