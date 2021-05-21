Постпред РФ: Вопрос о возвращении отработанного иранского ядерного топлива в РФ регулярно возникает на повестке дня

Вопрос о возвращении отработанного ядерного топлива из иранских реакторов в Россию регулярно возникает на повестке дня. Это сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Этот вопрос регулярно возникает на двусторонней повестке дня. Мы здесь оказываем определенное содействие по линии Госкорпорации «Росатом», когда возникает нужда в контексте деятельности нынешней администрации. Мы играем заметную роль в том, чтобы помочь в осуществлении этой ядерной сделки». – сказал он.

По словам постпреда, Россия продолжит осуществлять проект по производству медицинских изотопов на подземном объекте Фордо, который вызывал большие озабоченности у западных коллег. Он перепрофилирован фактически. В результате максимального политического давления произошел серьёзный сбой, при чем не по нашей вине. Иранцы начали там обогащать уран, а производство медицинских изотопов требует стерильной чистоты. Это решаемый вопрос, видимо отчистят от загрязнений, и мы готовы продолжать эту работу с иранцами. Поэтому мы здесь не только политический участник, мы участвуем конкретными делами, чтобы эта сделка нормально осуществлялась". – отметил М.Ульянов.