Постпред РФ Ульянов: Пока не видно готовности со стороны США серьезно заниматься вопросом контроля над вооружениями

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что со стороны США пока не видно готовности серьезно заниматься вопросом контроля над вооружениями.

«Пока не видно готовности ими серьезно заниматься, за исключением продления ДСНВ, которое состоялось достаточно быстро, как только у американцев появилась политическая воля. Сейчас этих проблем масса, и действительно их надо решать. Нужен импульс со стороны руководителей, в том числе в первую очередь Байдена, потому что наш президент все понимает и выступает за то, чтобы проблематика стратегической стабильности была предметом постоянного внимания. Наверное, шансы есть. Н сейчас очень сложно стало договариваться», – сказал он.

По словам М,Ульянова, если США продолжит стремиться к доминированию в космическом пространстве, то поменяются «правила игры», и «в этих условиях заниматься разоружением станет сложнее». «Так же, как и противоракетная оборона США — они приобретают щит, и стимулы для нас заключать ядерное вооружение сразу уменьшаются, потому что мы можем оказаться в плохом положении. Но если этим заняться, то шансы есть, хотя переговоры будут очень сложными», — отметил он.