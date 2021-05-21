«Мемориал» признал экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал»* признал политическим заключенным экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы поддержки политзаключенных Сергей Давидис, «Мемориал» требует освободить его из тюрьмы и пересмотреть дело.

«Мы долго изучали дела, поскольку есть вполне конкретное обвинение, и оно серьезное, и экономически требующее детального анализа. И только после того, как приговор был вынесен, изучив все материалы дела, пришли к выводу, как минимум большая часть этих обвинений не обоснована и не доказана, а значит в сочетании с политическим мотивом дела мы имеем основания считать Александра Шестуна политзаключенным», — сказал он.

По словам С.Давидиса, политический мотив вполне очевиден, сама хронология дела показывает, что преследование началось именно после того, как Шестун публично высказал свою политическую позицию, оппонировав губернатору и другим представителям высшей власти.

«Но само по себе такое оппонирование еще не является основанием для признания политзаключенным, если человек действительно совершил преступление. Но после анализа обвинения и приговора, мы пришли к выводу, что эти преступления не доказаны, и поэтому Александр Шестун – политзаключенный», — отметил он.

«Мемориал» требует освободить Александра Шестуна из тюрьмы и пересмотреть принятые в его отношении меры и судебные решения.

«Учитывая, что обвинение носит предметный характер, и очевидно, что следствие и суд не доказали его вины, мы требуем его освобождения с одной стороны, а с другой стороны — пересмотра его приговора. И надлежащего соблюдения прав Шестуна, и рассмотрения дела заново», — заключил С.Давидис.



* — российские власти считают иноагентом