Сезон ураганов в Атлантике в этом году прогнозируют вновь с активностью выше нормы

Климатологи ООН оценивают вероятность этого в 60 процентов. Ожидается, что имена в этом сезоне (с 1 июня по 30 ноября) могут получить от 13 до 20 штормов.

В то же время, они не ждет, что мощность ураганов превысит исторический максимум прошлого года – после того сезона в отдельных районах Карибского бассейна до сих пор восстанавливают разрушения – тогда прошло 30 «именных» штормов.