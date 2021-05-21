Z Архив новостей новости
5 0 6 0
21:32, 21 мая 2021

Сезон ураганов в Атлантике в этом году прогнозируют вновь с активностью выше нормы

Климатологи ООН оценивают вероятность этого в 60 процентов. Ожидается, что имена в этом сезоне (с 1 июня по 30 ноября) могут получить от 13 до 20 штормов.
В то же время, они не ждет, что мощность ураганов превысит исторический максимум прошлого года – после того сезона в отдельных районах Карибского бассейна до сих пор восстанавливают разрушения – тогда прошло 30 «именных» штормов. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 67 6 5454 11:13
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 426 6 75065 15.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 208 6 39241 20.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 432 6 82698 16.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 67 6 14986 15.05
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 168 6 36983 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

В ЕС начали открывать границы для вакцинированных, что насчет «Спутник V»? «Спутник V» в этот список не входит, его статус пока обозначен пометкой «необходимы дополнительные данные»...

5 35 6 8355 16.05
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 47 6 11602 17.05
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Байден и «Северный поток-2» Сейчас, правда, к власти придут зеленые и забанят и газ совсем, а во Франции придет Марин Ле Пен, и вы им еще за Рур ответите, и в итоге Германия вернется к дровам и валежнику, но это отдельная сказка…

5 89 6 22831 13:59
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что значит отказ от расследования отравления Навального Власти понимают: любое, даже самое поверхностное расследование покажет, что в России преступно производятся, хранятся и даже могут применяться опаснейшие химические боевые отравляющие вещества…

5 158 6 42490 19.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 386 6 104400 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Путин и Байден встретятся. Худшее позади? Путин и Байден встретятся. Худшее позади? Возникло некоторое ощущение прорыва в российско-американских отношениях после того, как встретились российский министр иностранных дел и американский государственный секретарь…

5 26 6 7265 10:47
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

На Марс в обнимку с НАТО Третье место на пьедестале (после США и Китая) может достаться России. Но стоять придется на одной ноге – в обнимку с «гейропой»...

5 101 6 29125 15.05
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Израиль сделал свое государство, а Палестина нет Есть Палестина и есть Израиль. Можно посмотреть на одно и на другое. И там и там нет воды, и там и там пустыня, условно говоря, вместо земли. И там и там, если это не возделывать и не приложить руки, это будет пустыня….

5 110 6 32043 17.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Путин и Сахаров Если Сахаров был бы жив, в глазах властей он был бы экстремистом…

5 147 6 45069 17.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Иран сговорится с США и останется без атомной бомбы? Или не останется? Иран сговорится с США и останется без атомной бомбы? Или не останется? Никто не любит пугающих прогнозов. И напрасно. В тени войны Израиля и ХАМАС проходит созревание еще одного конфликта, связанного с ядерной программой Ирана…

5 25 6 7491 19.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания Tesla может открыть заводы в России По его словам, потенциально пока рассматривается такая возможность…

5 12 6 19271
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они норовят замаскировать смакование высокоморальными сентенциями и далеко идущими предложениями. У кого немедленно оказывается виноват кровавый режим, у кого оказывается виноват бесконтрольный интернет…

5 70 6 73576 15.05
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5007 16.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

«Хижина дяди Вовы» Меня, как депутата, во время таких задержаний не трогают. Но я являюсь свидетелем этого беспредела. И я не молчаливый свидетель…

5 75 6 179615 17.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 51 6 125685 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9121378
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4911981

Сегодня в эфире