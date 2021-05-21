Саудовская Аравия в этом году вновь допустит иностранных паломников на хадж при условии соблюдения санитарных мер

Саудовская Аравия в этом году вновь допустит иностранных паломников на хадж при условии соблюдения строгих санитарных мер в связи с пандемией коронавируса.

Каждый год в паломничество к святым местам Мекки собираются около двух с половиной миллионов мусульман. В прошлом году из-за ситуации с COVID-19 это паломничество впервые в современной истории могли совершить только подданные Саудовской Аравии.

Традиционное время хаджа в этом году выпадает на вторую половину июля.

