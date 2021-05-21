Части задержанных сотрудников TUT.BY предъявили обвинение по уголовному делу о неуплате налогов.

Части задержанных сотрудников белорусского сетевого издания TUT.BY предъявили обвинение по уголовному делу о неуплате налогов. Среди них гендиректор, главный бухгалтер и их заместители, а также главный редактор и еще несколько человек. В самом TUT.BY обращают внимание, что среди подозреваемых есть люди, которые не имеют никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности портала.

Сотрудников TUT.BY задержали 18 мая. Сегодня истекли определенные законом 72 часа, в течение которых их должны были либо отпустить, либо предъявить обвинение. Вышеупомянутых сотрудников издания переводят в СИЗО №1 на улице Володарского.