По следам протестов в Белоруссии уже заведены уголовные дела в отношении без малого тысячи человек

По следам протестов в Белоруссии, которые продолжаются с августа прошлого года, уже заведены уголовные дела в отношении без малого тысячи человек, — объявила Генпрокуратура республики. По данным ведомства, в отношении 682 человек приговоры уже вынесены.

В августе 2020 в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Ни оппозиция, ни страны Запада эти итоги не признают. В акциях протеста конца лета принимали участие сотни тысяч человек.

