Защита одного из обвиняемых по делу о сбитом над Донбассом боинге попросила приобщить к делу доп.доказательства

Защита Олега Пулатова, одного из обвиняемых по делу о сбитом над Донбассом боингом Малайзиских авиалиний, попросила суд приобщить к делу дополнительные доказательства. Кроме того, она попросила в третий раз допросить эксперта концерна «Алмаз-Антей» (там уверяют, что сбившая самолет ракета могла быть выпущена и с подконтрольной Украине территории).

У прокуратуры есть время до 18 июня, чтобы отреагировать на это, пока же слушания отложили до 26 мая.

В авиакатастрофе в июле 2014-го погибли 298 человек, международная группа расследователей пришла к выводу, что самолет сбили ракетой из российского комплекса «Бук» с подконтрольной самопровозглашенной ДНР территории. Заочно обвиняемыми по делу проходят, кроме Пулатова, Игорь Стрелков (Гиркин) и еще двое человек.