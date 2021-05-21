Парламент Каталонии вновь утвердил на пост главы местного правительства сторонника независимости региона от Испании

Пере Арагонес представляет партию «Левые республиканцы Каталонии». За его утверждение проголосовали с перевесом в 13 голосов.

Хотя на прошедших в феврале внеочередных парламентских выборах сторонникам отделения (кроме «Левых республиканцев» еще две партии) не удалось суммарно набрать больше половины голосов, они сформировали коалиционное правительство и намерены добиваться проведения референдума о независимости наподобие шотландского. В 2017-м в регионе уже пытались провести такое голосование, но Мадрид объявил его незаконным. Тогдашний лидер каталонского правительства бежал в Бельгию.