Внесен законопроект, устанавливающий административную ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает административную ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия. В настоящее время преследуется лишь незаконная передача или хранение огнестрельного или пневматического оружия, начиная от определенной мощности.

10 мая в казанской гимназии №175 ее бывший ученик устроил массовую стрельбу из легально купленного ружья. Погибли 9 человек, более 20 пострадали.

