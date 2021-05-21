Депутата и экс-главу томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву оштрафовали из-за митинга 21 апреля

Об этом она сообщает в своем телеграм-канале. Суд выписал ей 300 тысяч рублей штрафа по статье о повторных нарушениях правил проведения публичной акции. Дело в отношении Фадеевой, по ее словам, освоено на доносе двух провокаторов и будет обжаловано.
2021-05-21T20:30:18+03:00
2021-05-21T20:30:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2841982-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 21 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…