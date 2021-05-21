Депутата и экс-главу томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву оштрафовали из-за митинга 21 апреля

Об этом она сообщает в своем телеграм-канале. Суд выписал ей 300 тысяч рублей штрафа по статье о повторных нарушениях правил проведения публичной акции. Дело в отношении Фадеевой, по ее словам, освоено на доносе двух провокаторов и будет обжаловано.