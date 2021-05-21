Британский принц Гарри признался, что много лет злоупотреблял алкоголем и наркотиками

В новом интервью Опре Уинфри он рассказал, что таким образом пытался заглушить боль после смерти матери, принцессы Дианы, и проблемы в отношениях с другими членами королевской семьи. По словам принца, период между 2012 и 2016 годами был для него «кошмарным временем» с паническими атаками и приступами тревоги, а переломным моментом стало знакомство с будущей супругой, американской актрисой Меган Маркл.

Гарри и его жена отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи и переехали в Америку.