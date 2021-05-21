Адвокат: Состояние отца директора ФБК Ивана Жданова, Юрия, в СИЗО ухудшилось

Состояние отца директора ФБК* Ивана Жданова, Юрия, в СИЗО ухудшилось, — рассказал его адвокат Владимир Воронин изданию «МБХ Медиа». По его словам, Жданов-старший фактически не двигается, из-за чего у него болят суставы. Также он почти постоянно сидит без солнечного света, в то время как у него развивается катаракта.

Юрия Жданова задержали в конце марта. Его обвиняют в превышении должностных полномочий в период, когда он работал замглавы поселка в Ненецком автономном округе. Его сын называет его преследование политическим и местью со стороны за свою работу на оппозиционера Алексея Навального.

* — Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.