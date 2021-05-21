Губернатор: Причиной аварии на очистных сооружениях под Таганрогом стало нарушение техники безопасности

Причиной аварии на очистных сооружениях под Таганрогом, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Об этом объявил губернатор Ростовской области. Также он пообещал, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие получат от двухсот до четырехсот тысяч.

Сегодня днем там произошел выброс метана. В результате скончались 10 человек, еще пятеро госпитализированы. Еще одну женщину, считавшуюся погибшей, нашли живой у себя дома.