Дипломат Ульянов: Нет никаких подтверждений, в том числе у Израиля, что Иран нарушал условия СВПД

Нет никаких подтверждений, в том числе у Израиля, что Иран нарушал условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Так ка называемый архив Нетаньяху, принято называть, который был вывезен из Ирана, кажется, в электронном виде — это такая операция уникальная, неожиданная. Этот архив не содержит никаких подтверждений того, что Иран нарушал в период действия СВПД. Там есть материалы, которые указывают о том, что какие-то несоответствующие обязательства Ирана действия осуществляли вначале этого века. Это все в докладах МАГАТЭ есть». – сказал он.

Как отметил М.Ульянов, иранцы сами прекратили эти исследования еще до того, как вокруг них «был поднят шум и начались санкции».

«Так что никаких новых и важных фактов никто не дал. Много проверяли, и сами израильтяне фактов не могут привести, кроме того, что раньше были некоторые сомнительные виды деятельности в ядерной области», — сказал он.