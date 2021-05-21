В Греции второй день не могут потушить масштабные лесные пожары

Они бушуют в регионе Коринфия, в 70 км к западу от Афин на площади более 4 тысяч гектаров. Смог оттуда доходит до греческой столицы, сгорели десятки домов – количество пострадавших пока не уточняется, о погибших ничего не известно.

В борьбе с огнем задействованы свыше 2 десятков самолетов и вертолетов и более 3 сотен пожарных. Они эвакуировали несколько населенных пунктов и 1 монастырь.