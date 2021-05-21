Одна из крупнейших американских страховых компаний выплатит рекордный выкуп хакерам за восстановление доступа к своим данным. Как пишет издание Bloomberg, компания CNA Financial согласилась заплатить 40 миллионов долларов. Сама она не комментирует взлом и не раскрывает информацию, какие именно данные были украдены.
2021-05-21T19:32:27+03:00
2021-05-21T19:32:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2841968-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 21 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…