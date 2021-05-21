Одна из крупнейших американских страховых компаний выплатит рекордный выкуп хакерам за восстановление доступа к своим данным. Как пишет издание Bloomberg, компания CNA Financial согласилась заплатить 40 миллионов долларов. Сама она не комментирует взлом и не раскрывает информацию, какие именно данные были украдены.