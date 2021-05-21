Историку Юрию Дмитриеву присудили Премию свободы имени Сахарова

Церемония награждения запланирована на 29 октября в Осло, самого Дмитриева суд в Карелии признал виновным в насильственных действиях сексуального характера над приемной дочерью. Причем сначала ему дали за это 3,5 года, а затем приговор ужесточили до 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев занимался раскопками жертв массовых убийств НКВД в урочище Сандармох; он также возглавляет карельское отделение общества «Мемориал», которое власти России считают иностранным агентом.