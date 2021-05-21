Украина сделала бессрочными санкции против главы Крыма Сергея Аксенова, глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Украина сделала бессрочными санкции против главы Крыма Сергея Аксенова, глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также нескольких граждан России. Кроме того, своим указом президент ввел в действие решение Совета безопасности о санкциях против телекомпаний – ВГТРК, НТВ и «Первого канала».