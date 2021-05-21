Дипломат: Вопрос о снятии экономических санкций США против Ирана стоит на повестке в предстоящих переговорах в Вене

Вопрос о снятии экономических санкций США против Ирана также стоит на повестке в предстоящих переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об это сказал в интервью «Эх Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Этот вопрос тоже является предметом переговоров, но поскольку они носят конфиденциальный характер, я не буду углубляться в детали. В принципе иранцы ставят вопрос об отмене всех санкций, введенных при Трампе. Американцы предложили три списка — красный, зеленый и желтый. Красный — не подлежит обсуждению, желтый — предмет переговоров, зеленый — это то, что они готовы снять без сомнений. И этот зеленый список он покрывает большинство экономических санкций — здесь основной массив санкций. Но по понятным причинам иранцам хочется больше и это предмет для переговоров», — сказал он.

Как отметил М.Ульянов, будет ли это пакет санкций, время покажет, но «да, это будет частью общего решения».

«У американцев, конечно, ужасная эта санкционная политика: она совершенно противозаконная, не соответствует нормам международного права. Если бы это были их собственные национальные санкции, эти санкции носят экстерриториальный характер и могут применяться даже против ближайших союзников США. По сути — шантаж, запугивание. Для международных отношений это очень плохо. И американцы сами путаются, что у них за санкции. И провести четкие линии между ними не всегда легко. Поэтому иранцы оспаривают некоторые моменты. Это нормальное явление, это предмет для переговоров», — отметил он.

При этом, М.Ульянов отметил, что есть вещи, «где американцы на встречу не пойдут», но «разговор на эту тему продолжается».