Столетие со дня рождения советского физика и правозащитника Андрея Сахарова отмечается сегодня

В центре его имени в Москве в эти минуты начинается памятные вечер.

В преддверии даты активно обсуждалась идея установки памятника Сахарову в Москве. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев сегодня сказал нашей радиостанции, что дата установки монумента пока не определена.

Фадеев также отмечал, что сам планирует посетить памятные мероприятия в Москве.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что у российских властей сохраняется страх перед идеями, которые формулировал и продвигал академик Сахаров.

По мнению Григория Явлинского, главной задачей для России сейчас является стремление к той свободе, за которую боролся Андрей Сахаров.