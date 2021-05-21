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19:04, 21 мая 2021

Столетие со дня рождения советского физика и правозащитника Андрея Сахарова отмечается сегодня

В центре его имени в Москве в эти минуты начинается памятные вечер.
В преддверии даты активно обсуждалась идея установки памятника Сахарову в Москве. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев сегодня сказал нашей радиостанции, что дата установки монумента пока не определена.
Фадеев также отмечал, что сам планирует посетить памятные мероприятия в Москве.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что у российских властей сохраняется страх перед идеями, которые формулировал и продвигал академик Сахаров.
По мнению Григория Явлинского, главной задачей для России сейчас является стремление к той свободе, за которую боролся Андрей Сахаров.


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