Польский телеканал «Белсат» сообщает о задержании сотрудников своей белорусской студии

По данным ресурса, освещающего события в республике, силовики ворвались в помещения канала во время подготовки к записи очередного общественно-политического шоу.

Представители государственного комитета по контролю Белоруссии пришли в студию телеканала «Белсат», где снимается программа «Каждый из нас». Об этом сообщается в телеграм-канале издания. Задержаны технические специалисты, участвовавшие в подготовке нового выпуска разговорной программы о событиях в стране. Съемки в момент прихода силовиков не велись. Соавтор и ведущий ток-шоу Глеб Лобадзенко подтвердил изданию «Еврорадио» информацию о задержаниях и добавил, что сам он на свободе. По его словам, коллеги успели ему позвонить и предупредить о задержаниях. Канал, центральный офис которого находится в Варшаве, детально освещает протесты в белорусских городах.

Многие из его журналистов за последний год задерживались уже больше полутора сотен раз. На этой неделе это уже не первая атака на СМИ в Белоруссии – во вторник с обыском приходили в редакцию новостного белорусского издания TUT.by и его офисы в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно. Были задержаны 15 журналистов, после 72 часов задержания часть из них отпустили. Официальный Минск сообщал о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Главный редактор сайта TUT.by Марина Золотова и еще двое журналистов новостного сейчас помещены в следственный изолятор на Окрестина в Минске. Они получили статус подозреваемых по делу, инициированному властями Белоруссии.