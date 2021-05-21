Дипломат: Израиль не является участником в переговорах с Ираном по ядерной сделке, однако его позиция учитывается США

Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Израильтяне высказывают свою позицию и нам, и в первую очередь американцам. Администрация США видимо в какой-то степени это учитывает. Но участниками переговорам израильтяне точно не являются. Так же как ими не являются страны Персидского залива, которые хотели бы подключиться, но эти переговоры между участниками СВПД и бывшими участником СВПД в лице США. Других тут не стояло», — сказал он.