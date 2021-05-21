По вопросу компенсаций Ирану от США в связи с выходом из ядерной сделки никаких решений пока не принято — дипломат

Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

На вопрос, обсуждался ли в ходе переговоров вопрос компенсаций от США Ирану в связи с экономическими потерями из-за выхода американцев из сделки, дипломат сказал:

«Во многом позиция иранцев обоснована, потому что то, что сделала администрация Трампа, это просто безобразие. В то время, как Иран полностью соблюдал все свои обязательства, причем соблюдал даже после кампании максимального давления в течение года, пока американцы не стали вводить нефтяное эмбарго. Конечно, это был подрыв экономики. Но компенсировать же можно по-разному. Можно путем развития, вот сейчас активных экономических, торговых отношений — это тоже вариант компенсаций. Никаких решений на этот счет в Вене пока не принято», — сказал он.

При этом М.Ульянов допустил, что чисто теоретически этот вопрос может обсуждаться вначале июня в Вене, где соберутся представители международной «пятерки», США и Ирана для переговоров по иранской ядерной сделке.