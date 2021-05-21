Дипломат: Диверсии против Ирана приводили только к усилению развития ядерной программы Ираном

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Диверсии против Ирана приводили только к усилению развития ядерной программы Ираном.

«Все такие акции, которых было не много, каждый раз вели к развитию иранской ядерной программы. Не знаю, соответствуют ли это тем целям, которые ставили перед собой те персоны, которые осуществляли эти акты — убийство иранского ученого, или саботаж… — но результат был именно такой.

В результате этого акта Иран впервые в истории стал первым государством, которое стало обогащать уран до 60%. И когда иранцы начали это делать, наши западные партнеры хотели отреагировать на это жестко, но нам удалось убедить их этого не делать, чтобы не мешать переговорам», — сказал дипломат.