В Новосибирске Следственный комитет начал проверку в отношении краеведа из-за статьи в местном СМИ о Дне Победы, — пишет со ссылкой на него самого газета «Коммерсантъ».

По словам Андрея Позднякова, ему позвонили и вызвали в отдел по расследованию особо важных дел в связи с его публикацией «Российское «можем повторить» — это ужасно. Жесткая колонка о том, как Великую Победу превратили в шоу». Пойти на допрос Поздняков планирует 26 мая, а пока они с его адвокатом выбирают линию защиты. Управление СК по региону эту ситуацию пока никак не комментирует.