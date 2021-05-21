МВД Белоруссии предложило включить бело-красно-белый флаг в список запрещенной нацистской символики

МВД Белоруссии предложило включить бело-красно-белый флаг (символ протестующих против президента Александра Лукашенко) в список запрещенной нацистской символики.

По данным издания TUT.BY, этот флаг действительно использовался в годы Великой Отечественной некоторыми коллаборационистами, однако точно так же национальную символику использовали граждане и других стран, сотрудничавшие с врагом. Кроме того, именно этот флаг до 1994 года был официальным флагом республики Беларусь.

