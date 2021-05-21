22 мая в Ростовской области объявлено днем траура по погибшим в аварии на очистных сооружениях под Таганрогом

Ранее сегодня там произошел выброс метана, в результате погибли как минимум 10 человек, еще пятеро госпитализированы, в том числе, в реанимацию. На место аварии выехал губернатор Ростовской области.
2021-05-21T18:31:29+03:00
2021-05-21T18:31:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2841932-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 21 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…