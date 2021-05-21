В ГД предложили запретить причастным к деятельности экстремистских организаций избираться на все выборные должности

В Государственной думе предложили запретить причастным к деятельности экстремистских организаций избираться на все выборные должности. В законопроект главами профильных комитетов обеих палат российского парламента ко второму чтению внесены дополнительные ужесточающие поправки.

Поправку о запрете участвовать в любых выборах связанным с деятельностью экстремистских организаций ко второму чтению законопроекта подготовили главы комитетов Думы и Совета Федерации по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Оба представляют «Единую Россию». Согласно новации, запрет должен коснуться ограничения пассивного избирательного для претендентов на все выборные должности в случае их причастности к экстремистской или террористической организации. Речь идет не только о непосредственной занятости в сочтенных таковыми структурах, но и в выражении поддержки целям и формам организации, а также ее отдельным мероприятиям.

Понятое таким образом участие может проявляться в виде высказываний, в том числе в интернете, а также предоставлении денежной, «имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи». В середине апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск, потребовав признать экстремистскими ряд оппозиционных структур, связанных с политиком Алексеем Навальным. Речь об ФБК* и Фонде защиты прав граждан, которые, по мнению российского государства выполняют функции иностранных агентов, и сети региональных штабов политика. Юрист и соратник Навального Вячеслав Гимади сказал «Эху» о том, что инициатива противоречит основному закону страны.

Другой соратник Навального, Леонид Волков, ранее отмечал — под рассматриваемый в Госдуме законопроект могут попасть более 200 тысяч человек. Это примерное число тех, кто в течение года перечислял деньги организациям, связанным с помещенным в тюрьму после возвращения на родину оппозиционером.

На руководителей структур, связанных с экстремизмом, запрет избираться будет введен, если они возглавляли ее за три года до судебного решения. На всех остальных — если они помогали признанной экстремистской организации за год объявления об этом.

Псковские депутаты готовы обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к экстремистским организациям. Об этом сообщил депутат от «Яблока» Лев Шлосберг. Впрочем, он сомневается, что областное законодательное собрание поддержит это обращение.

Политолог Михаил Виноградов считает, что власти пытаются всеми способами зачистить пространство перед выборами, однако, по его словам, такая стратегия может быть ошибочной.

Виноградов добавил, что считает излишней мерой полное искоренение инакомыслия.

* — российские власти считают иноагентом