В Государственную думу сегодня внесены сразу два проекта, ужесточающие законодательство о ношении оружия

Новые требования властей коснутся в первую очередь введения административной ответственности за публикацию в СМИ и интернете инструкций по изготовлению оружия, восстановлению его боевых свойств или его переделке. Группа депутатов предлагает внести поправки в уже имеющийся закон, который касается лишь взрывных устройств и взрывчатки. Если законопроект будет принят, то за нарушение советующих требований будет увеличен и штраф. Так, обычному гражданину придется заплатить от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей санкция составит от 50 до 100 тысяч. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

Второй пакет поправок касается потери уже имеющегося оружия. В законе прописано, что за нарушение правил его хранения и ношения, повлекшее за собой утрату, будет введена административная ответственность. Наказанием также может стать штраф. В качестве альтернативного наказания предлагается ввести запрет на хранение и ношение сроком от одного до трех лет с конфискацией оружия. Кроме того, наказывать планируется за несоблюдение требований к хранению пороха и капсюлей к длинноствольному оружию, а также за нарушение требований к приобретению или передаче такового.

Авторы инициатив утверждают, что эти меры носят превентивный характер и направлены на предупреждение несанкционированного изготовления и оборота оружия в стране.