В Пермском крае новый инцидент в школе, нападавший выбрал целью учительницу

Утром в пятницу в Пермском крае произошёл инцидент, связанный с нападением на человека в школе. На этот раз нападавший выбрал целью не учеников, а учителя. В отличие от недавней казанской трагедии в качестве оружия был выбран не огнестрел, а нож.

В 10 часов 51 минуту на подстанцию скорой помощи в Березниках поступил звонок. Требовалось срочно оказать помощь 74-летней учительнице физики местного лицея №1. На неё с ножом напал один из учеников лицея, 16-летний Роман Д.

Юноша прошёл в школу через пост охраны, показав свой пропуск. Досматривать его вещи охранники не стали. Как потом удалось узнать журналистам, «своих» пропускали в учебное заведение спокойно.



Предварительно картина происходящего выглядела так. Зайдя в класс Роман поздоровался, подошёл к учительнице и ударил её ножом в область шеи. В помещении в это время находились дети, которые тут же побежали за охранником. Тот нажал на тревожную кнопку, быстро оказался на месте происшествия и скрутил подростка.

Педагог оказалась заслуженным учителем России. Как рассказали собеседники «Эха Перми» из числа выпускников лицея, Людмилу Ишменеву уважают как школьники, так и коллеги: «именно на ней держатся технические группы лицея… благодаря ей ребята сдают на высокие баллы и поступают в желаемые вузы».

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Довольно быстро журналистам стало известно о том, что подросток ранее неоднократно в переписке с друзьями жаловался на неустроенность жизни, суицидальные мысли и желание кого-нибудь убить.

Теперь мотивы преступления предстоит выяснить целому ряду профильных ведомств.

По последним данным, учительница находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Из Березников её транспортировали в Пермь под наблюдением ведущих медиков региона.