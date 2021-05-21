Десять человек, по последним данным, погибли во время ремонта канализационных коллекторов под Таганрогом в Ростовской области. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Все произошло во время очистных работ в поселке Дмитриадовка на сооружениях, которые относятся к водоканалу Таганрога. По словам ростовского губернатора Василия Голубева, на глубине 8 метров произошел прорыв метана. Кроме того, в результате аварии коллектор оказался затоплен. В этот момент на объекте находились несколько десятков человек.

Помимо 10 погибших еще 8 человек были госпитализированы, из них шестеро рабочих – в реанимации, двое – в тяжелом состоянии. Еще одна сотрудница водоканала под Таганрогом считалась пропавшей, однако, по утверждениям источника агентства ТАСС, она жива, а в момент трагедии была не на работе.

По данным мэрии Таганрога, спасатели завершили поиск погибших, их тела уже извлечены. Власти Ростовской области, по словам представляющего регион сенатора Андрея Яцкина, уже готовятся оказать материальную помощь близким жертв трагедии. Правда, в каком объеме, пока не ясно.

Тем временем Следственный комитет расследует дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, которое повлекло гибель людей. Изучать причины трагедии будет центральный аппарат ведомства. Следователи уже допрашивают директора таганрогского водоканала.

Опасности для жилых домов вблизи места трагедии из-за выброса метана, по уверениям властей, нет.