Новая администрация США не станет ждать, пока иранцы выполнят свою часть работы по ядерной сделке – дипломат

Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Сейчас идут споры непрямые споры между иранцами и американцами в отношении объема санкций, которые должны быть сняты. В отношении тех шагов, которые должен предпринять Иран, чтобы можно было сказать, что он полностью вернулся к соблюдению своих обязательств. Иранцы не любят слово — очередность шагов, дорожная карта. У иранцев позиция состоит в том, что вначале делают американцы, потом иранцы проверяют, а потом только делают все, что от них требуется. Трудно представить, что такая схема может сработать. Потому что американцы четко говорят, что улица с односторонним движением не будет. Они могут пойти в чем-то первыми навстречу, но пройти весь путь и ждать, когда иранцы выполнят свою часть работы, они не будут, как я понимаю», — сказал он.

Однако, как отметил М.Ульянов, все это поддается решению. «Видно, что это можно решить. Можно пакетным образом на заключительном этапе, может быть, по одному вопросы решить. Самое главное, самый трудный момент, к которому мы по сути еще не приступали, это определить — что, кто, что должен делать и когда», — сказал он.