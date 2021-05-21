Ядерная сделка дает высокую степень гарантии, что у Ирана нет и не будет ядерного оружия – дипломат

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, нет ничего лучше ядерной сделки, так как она дает высокую степень гарантии, что у Ирана нет и не будет ядерного оружия.

«Ничего лучше этой сделки нет для стран региона, для Израиля. Потому что эта сделка дает высокую степень гарантии того, что у Ирана нет и не будет ядерного оружия. Ирана в рамках этой сделки стал самый проверяемой страной в мире, в десятки раз больше, чем большинство других», — сказал он.

По словам М.Ульянова, наличие СВПД – это реальный инструмент жесточайшего контроля. «Инспектора МАГАТЭ там присутствуют ежедневно, установлены видеокамеры, идут контакты и проверки, в том числе неожиданные проверки во всех местах, которые Иран не задекларировал, но в отношении которых появляются сомнения, благодаря дополнительному протоколу, действия которого Иран из-за действий США прекратил 23 февраля. Но по итогам переговоров этот мощнейший механизм проверки будет полностью восстановлен. Иранцы в принципе к этому готовы, но при условии их собственных интересов», — отметил он.

При этом М.Ульянова добавил, что скорее всего обогащение урана, которое ранее было повышено до 60%, будет «на дня прекращено». «Во всяком случае скоро», — сказал он.